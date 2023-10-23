Москва, 23 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Проблемы с платежами за электроэнергию в Москве и области, возникшие у жителей из-за сбоя, будут устранены до 24 октября. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе «Мосэнергосбыт».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее многие жители столицы и Подмосковья столкнулись с проблемой оплаты ежемесячных счетов за электроэнергию. Оплаченный онлайн или через систему быстрых платежей (СБП) счёт стал отображаться как задолженность. При этом суммы переводов были списаны с банковских карт пользователей, но в Мосэнергосбыт, как выяснилось, платёж так и не поступил.

Одна из пострадавших поделилась с ИА Регнум, что оплатила через СБП сумму по выставленному за месяц счёту вовремя, 15 октября.

«Люди, которые оплатили 15 октября, Мосэнергосбыт платеж через Сбер не прошёл, и таких тысячи… Я в том числе. У меня приняли заявление, попросили не оплачивать долг пока в приложении… Но за сегодня девочка, которая принимала у меня заявления, сказала, что «вы не первая». Я спросила, много ли нас? Она сказала, «достаточно», — рассказала очевидица.

Она также обратила внимание, что «Мосэнергосбыт» предлагает оплачивать счета через СПБ, чтобы таким образом получить скидку. Однако в итоге женщина не только не получила обещанный бонус, но и столкнулась с внеочередной задолженностью.

В пресс-службе «Мосэнергосбыт» ответили ИА Регнум, что уже знают о массовой проблеме и работают над её устранением.

«Была ситуация исключительно с оплатами 15 октября, банк подтвердил. Сегодня-завтра вопрос с разнесением платежей, которые потребители производили 15 числа, будет разрешён, и деньги будут зачислены, то есть у клиентов больше не будет висеть задолженность в Личном кабинете», — ответили в пресс-службе.

В компании напомнили, что платёж через личный кабинет в приложении происходит онлайн, при этом банк переводит деньги организации в течение двух-трёх дней. Поэтому сумма платежа зачисляется в саму организацию только спустя время. 15 октября, как рассказали в компании «Мосэнергосбыт», случился технический сбой у банка-эквайера, из-за чего все операции по счетам в этот день остались не зафиксированы системой.

«Проблема возникла у банка-эквайера. Потребитель может оплатить через любой банк, но в итоге всё попадает в наш банк-эквайер», — пояснили в пресс-службе.

По словам организации, оплата счетов 16 октября и в последующие дни проходила без сбоев. Но эту информацию опровергают пользователи в соцсетях. Они делятся скриншотами с выставленными задолженностями, хотя совершили оплату после 15 октября. В ответ на это в пресс-службе «Мосэнергосбыт» предложили обращаться в контактный центр, писать в соцсети организации или отправить заявку с описанием проблемы на сайте.

Как передавало ранее ИА Регнум, в начале октября российские пользователи Xiaomi массово пожаловались на сбои в работе техники. Как оказалось, причиной стали неполадки в работе серверов компании.

Ранее в компании «Аэрофлот» сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел»), который привёл к затруднениям с регистрацией в аэропортах. Пассажиров предупредили, что в аэропорту Шереметьево из-за сбоя задержан вылет семи рейсов.