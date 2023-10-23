Бразилиа, 23 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В бразильском Сан-Паулу 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибла ученица, передаёт 23 октября портал G1.

«Во время стрельбы одна ученица погибла, трое доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции смогли задержать преступника. О мотивах поступка не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Вирджиния при стрельбе пострадали семь человек. Три человека получили ранения, опасные для жизни, ещё у четверых ранения не представляют опасности для жизни. Кроме того, шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой двое пострадали при падении, а один человек попал под машину.