Вашингтон, 23 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Спецслужбы США рассматривают Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины как своего маленького ребёнка, который получил технику и обучение. Об этом 23 октября написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, спецслужбы США предпочли инвестировать в ГУР, а не в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за её компактности: там было менее пяти тысяч сотрудников, что в несколько раз меньше, чем в СБУ.

«Мы посчитали, что ГУР — это более компактная и мобильная организация, на которую мы могли бы оказать большее влияние. ГУР был нашим маленьким ребёнком. Мы дали им новое оборудование и обучили их», — цитирует газета экс-сотрудника разведки США, работавшего на Украине.

Также отмечается, что с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет перестроило её с нуля. Один из главных архитекторов этой работы сейчас руководит оперативной группой по Украине в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, сообщает издание.

Как ранее передавало ИА Регнум, The Washington Post написала, что с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. США предоставили Киеву передовые системы слежения, а их инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб. По информации издания, ЦРУ и сейчас сохраняет значительное присутствие на Украине.

Также газета отметила, что СБУ и ГУР стоят за десятками терактов, совершённых на территории России, включая взрывы на Крымского мосту и атаки беспилотников.