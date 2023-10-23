Пхеньян, 23 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В КНДР издали специальный выпуск иллюстрированного журнала «Корея» за 2023 год, который был посвящён визиту северокорейского лидера в Россию, на обложке журнала опубликована фотография северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, которые пожимают друг другу руки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Официальное интернет-представительство президента России

Отмечается, что в спецвыпуске детально описана поездка Ким Чен Ына в Россию, начиная с его выезда из Пхеньяна 10 сентября и заканчивая торжественной церемонией возвращения на родину десятью днями позже. На 75 страницах журнала представлены 115 фото, на которых можно увидеть кадры встречи Ким Чен Ына на границе и его проводов в пригороде Владивостока, переговоров и совместного осмотра с Путиным космодрома Восточный, посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, посещение фрегата «Маршал Шапошников», осмотра военно-воздушной техники на аэродроме «Кневичи».

В журнале тажке освещены все официальные обеды, которые были устроены российской стороной в честь Ким Чен Ына, посещение балета на Приморской сцене Мариинского театра и представления в Приморском океанариуме, осмотр производственного комплекса компании «Арника» и кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Официальный дружественный визит Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в Российскую федерацию будет запечатлен на скрижалях истории как событие, открывшее новую страницу в упрочении традиционных уз добрососедства и сотрудничества и в развитии отношений между КНДР и РФ, уходящих корнями в товарищескую дружбу и боевую солидарность», — цитирует агентство сообщение в журнале.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. Главы государств провели двусторонние переговоры, посетили космодром Восточный, также прошли переговоры делегаций двух стран.

На встрече лидеров России и КНДР обсуждались вопросы взаимодействия в военной и космической сферах, экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуации в регионе, отмечали в Кремле.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил непоколебимую позицию своего государства реализовывать договорённости, достигнутые в ходе встречи с президентом России. В ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Ким Чен Ын передал искренний привет Владимиру Путину и братскому российскому народу.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что работа над договорённостями, достигнутыми в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре, уже началась.