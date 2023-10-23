Москва, 23 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку, согласно которой Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в период действия на части территории страны военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

DUMA. GOV.RU

Отмечается, что соответствующая поправка была одобрена ко второму чтению проекта закона об уточнении положений закона о выборах главы государства.

«Центральной избирательной комиссией Российской Федерации могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в период действия на части территории Российской Федерации военного положения», — цитирует агентство текст поправки к законопроекту.

Согласно данной поправке, если военное положение введено на части территории страны, то выборы главы государства на этой части территории могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В ней установлены детали проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет и не может быть конкурентов в России. По словам представителя Кремля, действующий глава государства — это политик и государственный деятель номер один.

Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что Госдума в соответствии с законом должна назначить в конце года дату президентских выборов и только после этого можно будет говорить об участии в них. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.