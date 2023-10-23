Париж, 23 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Разведка Франции считает российские СМИ виновными в «психозе» жителей страны из-за распространения постельных клопов, передаёт 23 октября RMC со ссылкой на осведомлённые источники.

World Health Organization

По данным издания, власти страны провели межведомственное совещание по вопросу о резком росте числа публикаций в СМИ о появлении клопов в транспорте, кинотеатрах и отелях.

Источники издания сообщили, что участники совещания констатировали появление таких материалов сначала во французских и европейских, а потом уже в российских СМИ, но выразили мнение, что именно из Москвы тему «подпитывают» наиболее активно.

«Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. СМИ всего мира представляли Францию как заражённое государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции», — сказано в материале.

Кроме того, источники издания сообщили, что, по данным разведки Франции, ряд российских СМИ распространяли недостоверные сообщения, ссылаясь на несуществующие публикации об отсутствии в стране необходимых химикатов на фоне антироссийских санкций и о связи между распространением клопов и прибытием во Францию значительного числа граждан Украины.

Проблема клопов не решается во Франции на протяжении уже нескольких десятилетий, однако власти были удивлены и недовольны резким ростом числа публикаций об этом, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года власти Франции приняли решение о закрытии пяти школ на фоне нашествия клопов. Вредителей обнаружили, в частности, в образовательных учреждениях Марселя, Страсбурга и Парижа. Во время осенних каникул, которые начались 21 октября, предполагалось провести обработку всех помещений, где были обнаружены клопы.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо ранее призвал граждан страны не паниковать из-за распространения клопов. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов во Францию, и отметил, что для борьбы с клопами привлечено около 500 специализированных организаций.