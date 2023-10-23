Вашингтон, 23 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Об этом 23 октября написала газета The Washington Post, ссылаясь на данные источников в украинских спецслужбах.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Михаил Толстых (Гиви)

В частности, в статье говорится, что за три года по меньшей мере полдесятка высокопоставленных командиров из Донецкой и Луганской Народных Республик были убиты при обстоятельствах, которые приписывали внутреннему сведению счетов. Однако это была работа СБУ.

«Среди убитых был Евгений Жилин, которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как «Гиви», — пишет издание.

Также в материале утверждается, что за убийствами бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и военкора Владлена Татарского также стоит Украина, как и за десятками других терактов, совершённых на территории России, включая взрывы на Крымского мосту и атаки беспилотников.

Кроме того, по данным издания, целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец — Александр Дугин. Согласно данным статьи, компоненты бомбы для осуществления взрыва исполнитель теракта перевозила в захламлённой машине, а бомбу везли в клетке для кошки. Издание отмечает, что многие поставили под сомнение «полезность» подобных решений Киева.

The Washington Post при этом уточнило, что с 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал ранее изданию Economist, что украинские власти в 2015 году санкционировали создание в ведомстве особого отдела для убийств. По его словам, к таким мерам прибегли для борьбы с пророссийскими настроениями, так как заключение в тюрьму по статье о «коллаборационизме» не помогало. Тюрьмы были переполнены, но мало кого этим удалось остановить, уверял Наливайченко.