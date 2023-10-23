Ставрополь, 23 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Мужчину, который был задержан в аэропорту Ставрополя после возможной попытки отравления лётчиков в Армавире, арестовали на 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил 23 октября источник ИА Регнум.

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По его данным, в отношении 32-летнего мужчины был составлен протокол о хулиганстве, чтобы за это время собрать данные и оформить уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как передавало ИА Регнум, злоумышленники прислали выпускникам, собравшимся в военном училище АВВАКУЛ в честь 20-летней годовщины 20-килограммовый торт и виски с ядом. Было установлено, что курьер является уроженцем Мелитополя. Он был задержан в аэропорту Ставрополя. Позже задержанный рассказал правоохранителям, что в торте сильнодействующий яд, бутылки алкоголя тоже отравлены.

Присутствующие на вечере, поняв, что с подарком что-то не так, пробовать его не стали, хотя торт успели разрезать. Было установлено, что торт приготовили в Армавире, кондитеров ищут.