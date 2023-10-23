Тегеран, 23 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Ирана для участия в министерской встрече консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Участие главы МИД РФ в консультациях накануне подтвердила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

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Первая встреча подобного формата прошла в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.

По сообщению иранского агентства IRNA, на встрече будут обсуждаться события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Но главным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил, что в России видят попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья посредством создания неправительственных организаций, направленных на продвижение антироссийских настроений.