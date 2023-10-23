Лавров прибыл в Тегеран для участия в формате «3+3» по Закавказью
Лавров прибыл в Тегеран для участия в региональной платформе «3+3» по Закавказью
Тегеран, 23 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Ирана для участия в министерской встрече консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Участие главы МИД РФ в консультациях накануне подтвердила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Первая встреча подобного формата прошла в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
По сообщению иранского агентства IRNA, на встрече будут обсуждаться события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Но главным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил, что в России видят попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья посредством создания неправительственных организаций, направленных на продвижение антироссийских настроений.