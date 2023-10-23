Вашингтон, 23 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В СБУ было создано «шестое управление» для сотрудничества с британской разведкой MI6. Об этом 23 октября написала американская газета The Washington Post.

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Отмечается, что ранее спецслужбы США работали с СБУ по созданию нового управления, которое отвечало бы за операции по «активным мерам» против России. Оно было изолировано от других подразделений СБУ, его назвали «пятым управлением».

«Шестое управление с тех пор было добавлено, чтобы сотрудничать с британским MI6», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, The Washington Post написала, что с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. США предоставили Киеву передовые системы слежения, а их инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб. По информации издания, ЦРУ и сейчас сохраняет значительное присутствие на Украине.

В сентябре экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что украинские власти в 2015 году санкционировали создание в ведомстве особого отдела для убийств. По его словам, к таким мерам прибегли для борьбы с пророссийскими настроениями, так как заключение в тюрьму по статье о «коллаборационизме» не помогало. В издании сообщили, что подразделение для убийств назвали «пятым управлением».