Москва, 23 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Переход палестино-израильского конфликта в горячую фазу обернулся ростом нефтяных котировок, что, в свою очередь, сыграло на укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 октября заявил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее результаты торгов на Мосбирже показали, что курс российской национальной валюты продолжил расти — впервые с 13 сентября доллар опустился ниже 95 рублей.

По словам Понкратова, к укреплению рубля привела целая совокупность факторов. В их числе распоряжение властей РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, обострение ситуации на Ближнем Востоке и переход палестино-израильского конфликта в горячую фазу. Риск того, что в противостояние вмешаются другие страны региона, а также США, обернулся ростом стоимости нефтяных котировок.

«Сейчас мы видим весьма умеренное укрепление рубля, — сказал Понкратов. — Это свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для возврата котировок российской валюты хотя бы в коридор 75-90 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе следует ожидать, что рубль будет торговаться в диапазоне 91-98 рублей за доллар с краткосрочными шоками до 102-105 рублей».

По мнению же Ильяса Зарипова, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, к укреплению рубля сейчас в большей степени привели административные факторы управления курсом.

«С 16 октября все экспортёры обязаны зачислять на счета в российских банках не менее 80% своей выручки в иностранной валюте, при этом государство требует продать на внутреннем валютном рынке 90% от поступающих на эти счета валютных средств, — напомнил он. — Это, естественно, увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, укрепляя курс рубля. Кроме того, участники рынка ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России до 14% годовых, что также сработает на дальнейшее укрепление российской национальной валюты».

При этом фундаментальных экономических факторов усиления рубля не так много.

По его словам, поведение доллара и евро будет зависеть от состояния экономики США и ЕС, их вовлечённости в военные конфликты, степени развития рецессии в этих государствах, уровня политической стабильности, хода и результатов выборных компаний.

«Однозначно надо отметить, что стабильному долгосрочному укреплению курса рубля будет способствовать снижение политической напряжённости, равномерное развитие всех важнейших отраслей российской экономики, расширение международной кооперации и рост объёмов иностранных инвестиций, — сказал он. — В таком случае рубль не только закрепится на текущем уровне, но и будет устойчиво укрепляться, возможно, достигнув в двух — трёхлетней перспективе уровней начала 2022 года».

В противном случае дорожать рубль будет только кратковременно, да и то под воздействием административных мер монетарных властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению профессора Александра Абрамова, для правительства России принципиально важно, чтобы курс доллара не ушёл далеко за отметку в 100 рублей, и оно располагает инструментами, чтобы удержать стоимость российской национальной валюты в приемлемых для бюджета рамках.

В свою очередь, экономист Петр Щербаченко полагает, что до конца 2023 года курс доллара может быть в диапазоне 93-97 рублей за доллар.

Что касается курса евро, то 23 октября в ходе торгов он опустился ниже 100 рублей.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, возврат валютной выручки — это один из элементов стабилизации курса рубля. Кроме того, он признался, что не видит рисков для резкого падения курса российской национальной валюты, так как у его ведомства есть «инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым».

Экономист Максим Марков полагает, что из-за того, что в России наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны импортёров и спекулянтов, едва ли можно надеяться, что рубль укрепится до 80 рублей за доллар.