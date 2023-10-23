Киров, 23 октября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Кировской области откроют памятник Иосифу Сталину, в церемонии примут участие правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский. Об этом 23 октября сообщил журналистам пресс-атташе правнука генералиссимуса Вадим Горжанкин.

Иосиф Сталин

«Торжественное мероприятие состоится 24 октября в 11:00 в детском парке города Орлов Кировской области», — сообщил Горжанкин.

По его словам, средства на памятник собрали жители города и района по инициативе местных отделений КПРФ. Монумент изготовлен при содействии проекта «Аллея Российской Славы».

На мероприятии также будут присутствовать заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и первый секретарь Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев. Кроме того, участники церемонии посетят дом-музей, где жили Сталин с Дзержинским, встретятся с ветеранами и подарят им книгу «Тайны Семьи Сталина».

Это уже второй памятник Сталину в Кировской области. Первый установили в посёлке Демьяново на деньги, собранные местными жителями и Подосиновским районным отделением КПРФ.

«Судьбы Сталина и Дзержинского были очень тесно связаны с нынешней Кировской областью. Они были в Кирове (до 1934 года — Вятка) в начале 1919 года, когда надо было укрепить Восточный фронт против колчаковцев. Героическая оборона Советской республики на этом рубеже некоторыми историками сравнивается по значению со Сталинградской битвой. Красные героически остановили колчаковцев и погнали их на Восток, не дав соединиться с английскими интервентами. Роль Сталина и Дзержинского была неоценима в этом деле. Кроме того, ранее они оба были в ссылке в Вятской губернии», — сказала писатель-документалист, биограф семьи Сталиных Лана Паршина.

Как сообщало ИА Регнум, памятник Сталину был открыт в феврале 2023 года в Волгограде. На одной из аллей на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония открытия бюстов Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Открытие было приурочено к 80-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Кроме того, в августе был открыт памятник Сталину на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. В церемонии принимали участие несколько православных священников, которые освятили монумент, а также в своих выступлениях положительно отозвались о генералиссимусе. Позднее в РПЦ заявили, что взяли на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину.