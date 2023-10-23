Москва, 23 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Склад боеприпасов противника уничтожили российские военные у села Новомихайловка в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 октября на брифинге.

Андрей Рубцов/ТАСС

Он рассказал, что Южная группировка войск активно действует на донецком направлении при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. У села Богдановка в минувшие сутки была отражена атака штурмовиков 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Живая сила и техника противника поражены возле Уманского, Семёновки и Орловки в ДНР.

Противник за минувшие сутки потерял до 165 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что около 20 украинских бойцов были уничтожены при попытке контратаковать позиции ВС России к северо-западу от Донецка. Он сообщил также, что ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери из-за активных наступательных действий российских военных по всей линии соприкосновения, особенно на артёмовском и донецком направлениях.