Москва, 23 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки до 160 украинских военных на южнодонецком направлении. Об этом 23 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 65-й, 72-й и 128-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР)

«Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, а также три автомобиля», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 105 украинских военных, а также две бронемашины, РСЗО «Град», склады боеприпасов и горючего. Авиация и артиллерия нанесли удары по 9-й, 72-й и 58-й бригадам ВСУ, расположившихся возле населённых пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое в ДНР и Малиновка в Запорожской области.