Москва, 23 октября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. К восьми годам колонии приговорил Лефортовский суд Москвы бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и председателя правительства республики Сергея Такоева, признанных виновными в крупной растрате. Об этом сообщают 23 октября «Известия».

Такоев и Диамбеков признаны виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ. Им обоим судья назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Кроме того, каждого наказали штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Суд вынес приговор и другим фигурантам дела о растрате 180 млн рублей. Экс-министра госимущества республики Казбека Фидарова приговорили к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Экс-министр экономического развития Мадина Икаева получила 6 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей, а гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева — шесть лет лишения свободы и штраф в 400 тыс. рублей.

По данным следствия, все они участвовали в покупке в 2014 году в собственность республики недвижимого имущества ОЗАТЭ по завышенной цене. Суд полностью удовлетворил иск министерства имущества республики. Арест имущества осуждённых остался в силе.

Как сообщало ИА Регнум, Диамбеков, Габараева и Такоев, который руководил правительством Северной Осетии в 2012–2015 годах, были арестованы в августе 2021 года.