Вашингтон, 23 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. С 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. Об этом 23 октября написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить созданные при СССР украинские спецслужбы в сильного союзника в борьбе с Москвой», — говорится в статье.

Отмечается, что ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб.

По информации издания, ЦРУ и сейчас сохраняет значительное присутствие на Украине. При этом американцы не участвовали в планировании операций по ликвидации врагов Киева, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации, заявили в газете.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября глава киевского режимаВладимир Зеленскийпроизвёл несколько перестановок в руководстве СБУ. В частности, он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского, а также снял Анатолия Денисенко с поста начальника управления СБУ в Винницкой области. Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который ранее занимал должность начальника главного управления СБУ во временно подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской Народных Республик.