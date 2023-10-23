Брюссель, 23 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Совет Евросоюза принял решение о создании механизма введения санкций против Нигера, но пока в чёрный список ни один гражданин этой страны и ни одно юридическое лицо не включено, сообщили представители брюссельского ведомства 23 октября.

Romania.eu

«Совет Евросоюза одобрил механизм введения запретительных мер ввиду ситуации в Нигере. Евросоюз с самого начала в самой жёсткой форме осудил государственный переворот в Нигере. Нынешнее решение позволит поддержать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки и посылает сигнал, что за военный переворот (новым властям Нигера. — Прим. ред.) придётся заплатить высокую цену», — сказано в заявлении Совета.

Ведомство создало юридическую базу для введения санкций в отношении физических и юридических лиц Нигера. Предполагается возможность заморозки финансовых активов, введения запрета на трансферт средств из стран ЕС и ограничения въезда на территорию Евросоюза. При этом в Совете ЕС пообещали предусмотреть механизм «гуманитарных исключений» для осуществления возможных поставок гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум ранее, переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. Был подписан указ о формировании нового правительства переходного периода.

Новые власти страны сделали ряд резких заявлений в отношении Франции. В октябре 2023 года Париж начал вывод своих военнослужащих из Нигера. Этот процесс должен завершиться до конца 2023 года, отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.