Москва, 23 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Турецкий Стамбул может остаться без воды через 57 дней, пишет «РИА Новости».

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным управления водных ресурсов и канализации Стамбула, с апреля запасы воды снизились с 48,5 до 20,6% и на сегодняшний день достигают 180 млн кубометров воды при максимально возможном количестве в 868 млн кубометров.

Если город, в котором живёт 16 млн человек, продолжит, как сейчас, ежедневно потреблять 3,1 млн кубометров воды, а выпадения осадков не случится, то запасы воды иссякнут примерно через два месяца.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу на своей странице в социальной сети X призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи. Он также добавил, что на неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа телеканал A-Haber со ссылкой на статистику мэрии Стамбула сообщил, что из-за засухи более половины водохранилищ города имеют запасы воды ниже 20% от нормы. За день до этого в Турции зафиксировали новый температурный рекорд — в провинции Эскишехир, расположенной западнее Анкары, закрепился показатель в 49,5 градуса Цельсия.