Газа, Палестина, 23 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС, которое приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра уточнил, что 12 больниц и 32 медицинских центра вышли из строя из-за израильских обстрелов и дефицита горючего.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Израиль заявил о продолжении полной блокады сектора Газа и готовности начать наземную операцию в этом анклаве.

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри указал, что вопрос о доставке гуманитарной помощи палестинцам решают на политическом уровне. Если стороны достигнут соглашения, то это будет учтено, а до тех пор армия будет держать полную блокаду. Он подчеркнул, что Газа не получает с израильской стороны ни воду, ни электричество, ни медикаменты.

22 октября министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 4651 человека. Ещё 14 245 жителей анклава получили ранения.

23 октября Армия обороны Израиля за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа. Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Президент призвал думать о мирном населении.