Мадрид, 23 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 млн евро, относящиеся к историческому наследию Украины, которые были незаконно вывезены из страны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.

Дарья Драй ИА REGNUM

Отмечается, что агенты Национальной полиции во время совместной операции со Службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью свыше 60 млн евро, эти изделия относятся к историческому наследию Украины.

Уточняется, что были арестованы пять человек, в том числе три испанца и два украинца, в результате была ликвидирована преступная сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.

В пресс-службе пояснили, что изъятые золотые украшения, имеют важную историческую роль.

«Для того чтобы скрыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному — православному священнику, проживающему в Мадриде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первое изделие было изъято следователями ещё в 2021 году.

«Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в расследовании принимали участие сотрудники Управления внутренних дел Албании, Болгарии, Украины, Кипра и Северной Македонии, а также Отдел международного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, Служба внешней разведки России 26 июня сообщила о полученных сведениях, что украинские власти планируют вывезти из Киево-Печерской лавры христианские святыни в музеи Германии, Италии, Франции и Ватикана. Предлогом для этого назвали опасения ракетных ударов.

По данным российской разведки, к вывозу ценностей с Украины привлекли ЮНЕСКО. Сотрудники этой организации вместе с украинской стороной провели опись церковного имущества. Для перевозки уже приготовили транспорт. По информации СВР, заявления, что ценности вывозят временно, являются ложными, так как Запад не планирует их возвращать.

Министерство иностранных дел России обращалось в ЮНЕСКО, призывая отреагировать на сообщения о вывозе с Украины древних икон и других святынь.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что сотрудники парижского музея подтвердили журналистам получение икон, но не сообщили никакой другой информации. Министр предложил участникам брифинга «попытать» сотрудников Лувра на эту тему. Глава МИД рассказал, что в ЮНЕСКО в ответ на запросы российской стороны заявили о непричастности к хищениям святынь, хотя организацию в этом не обвиняли. Москва призывает организацию разобраться в ситуации в соответствии со своими полномочиями.

Он подчеркнул, что тревогу вызывает ситуация в Киево-Печерской лавре. МИД России продолжает добиться сведений о том, что там происходит.