Астана, 23 октября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий на территории РФ, сообщил глава российского ведомства Михаил Мурашко.

Lian Yi/Global Look Press

Мурашко провёл встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом в Астане. Министр отметил, что обсудил много острых вопросов, Москва продолжает отстаивать свои позиции и интересы, контакты с организацией продолжаются.

Он добавил, что взаимодействие Минздрава с ВОЗ будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом и ВИЧ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мурашко заявил, что коммуникации со Всемирной организацией здравоохранения необходимы, «закрываться» и скатываться в изоляцию не следует, России нужно формировать круг сторонников. Он отметил необходимость обмена информацией, штаммами, а также решениями ряда вопросов, касаемых регуляторной практики.