Киев, 23 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский произвёл несколько перестановок в руководстве СБУ. Соответствующие указы опубликованы 23 октября на сайте офиса украинского лидера.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Так, Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского, а также снял Анатолия Денисенко с поста начальника управления СБУ в Винницкой области.

Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который ранее занимал должность начальника главного управления СБУ во временно подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, руководителем главного следственного управления СБУ назначен Андрей Швец, начальником управления работы с личным составом СБУ стала Тамара Пашковская, а главой департамента хозяйственного обеспечения СБУ — Андрей Падалка.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз Зеленский проводил кадровые перестановки в СБУ в конце августа. Так, на должность замглавы СБУ был назначен Александр Поклад, до этого его уволили с поста начальника департамента контрразведки СБУ. Начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области стал Александр Пелин. В марте с этого поста был снят Борис Безрукий, с тех пор должность оставалась вакантной.

3 сентября Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Его должность занял Рустем Умеров, возглавлявший ранее Фонд госимущества. Его кандидатуру 6 сентября поддержали 338 депутатов Верховной рады при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.