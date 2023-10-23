Киев, 23 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом 23 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро», — написал он, добавив, что в целом бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году уже составляет 15 млрд евро.

По его словам, совместно с Еврокомиссией сейчас идёт работа над долгосрочной программой Ukraine Facility общим объёмом 50 млрд евро, из которых Украина рассчитывает получить 18 млрд евро уже в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля заявила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в $1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. В июне ЕС также передал Киеву транш на $1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом в €18 млрд. Эти деньги идут на покрытие текущих бюджетных расходов киевского режима.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны выделить Украине ещё $100 млрд, чтобы объём их помощи Киеву сравнялся с американским. По мнению Трампа, страны ЕС гораздо ближе к Украине и должны прилагать больше усилий, так как США «за океаном».

Журналист Натан Ходж в статье, опубликованной 8 октября телеканалом CNN, написал, что президент России Владимир Путин выбрал стратегию истощения стран Запада, оказывающих военную помощь Украине, и уже видны её плоды. Так он прокомментировал заявление российского лидера, что в США выпускают 14 тыс. снарядов 155-го калибра в месяц, а ВСУ за день тратят до 5 тыс. По информации журналиста, американская промышленность производит 28 тыс. снарядов в месяц, но он согласен с общим утверждением президента, что она сильно отстаёт от потребностей украинской армии.