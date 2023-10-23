Лондон, 23 октября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине €3 млрд на период 2022–2023 гг.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо

По заявлению банка, данная сумма предназначена для поддержания реальных секторов экономики и частного бизнеса. Так, ЕБРР выделил пять основных направлений оказания помощи Украине: энергетическая безопасность, финансирование торговых операций, защита основной инфраструктуры, продовольственная безопасность и обеспечение фармацевтических компаний ликвидностью.

О намерении выделить 3 млрд евро кредитная организация заявила еще в апреле этого года.

Тогда, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила, что инвестиционный банк «сделает всё, что в его силах, чтобы сохранить и расширить поддержку, чтобы подготовиться к будущей работе по восстановлению». Программа также нацелена и на «осуществление реформ» на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в США назвали чудовищной ошибкой продолжение помощи Украине. Так, по мнению профессора университета Миссисипи (США) Джозефа Аткинса, продолжение оказания Украине военной помощи западными союзниками приводит лишь к новым смертям, а сохранение финансирования Украины чудовищно и аморально.