Москва, 23 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Традиционное занятие для школьников и студентов «Разговоры о важном» 23 октября было посвящено Дню подразделений специального назначения, которые осуществляют разведку, пресекают диверсионные действия и ведут борьбу с террористами.

РИА Новости/Александр Кряжев

В ходе урока школьникам рассказали, что 24 октября в России отмечается день одних из самых засекреченных и самых боеспособных подразделений, стоящих на страже безопасности государства.

Спикерами занятия стали Герой России Вячеслав Бочаров, Герой России Сергей Лысюк, почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Они рассказали школьникам историю становления войск спецслужб в стране, а также об основных задачах, которые выполняют бойцы спецназа.

Лысюк пояснил, что, как правило, в спецназ подбирают людей, которые имеют отличную физическую подготовку, неординарно мыслят, быстро находят выходы из различных положений.

«Российские подразделения специального назначения исторически олицетворяют любовь и бескорыстное служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральными качествами, являются достойным примером настоящего мужчины», — отмечается в сценарии урока.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов, участники проектов «Движения первых» и платформы «Россия — страна возможностей».

Несмотря на то, что встреча носила формальное название «урок», по инициативе президента она прошла в формате равноправного обмена мнениями. Путин свободно делился со школьниками собственными взглядами, а также впервые рассказал личные истории из жизни своей семьи.

В общении со школьниками Путин дал понять, что нацелен на гармоничное равномерное развитие всей территории России. Он выразил уверенность, что будущее России связано с равномерным развитием всей её территории, а не только крупных агломераций. Российский лидер назвал задачей государства, чтобы точки роста существовали во всех регионах страны, чтобы везде молодые люди могли найти себя, реализовать свои планы. При этом он обратил внимание на условия роста — гармоничное развитие и экономики, и социальной сферы.