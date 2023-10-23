Вашингтон, 23 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС предложило западным журналистам самим приехать в сектор Газа за доказательствами обстрела больницы «Аль-Ахли» израильской армией. Об этом 22 октября написала американская газета The New York Times.

Yasser Qudih/Global Look Press

Отмечается, что глава пресс-офиса правительства в секторе Газа Салама Мааруф предложил приехать в Газу и изучить доказательства на месте.

«Кто говорит, что мы обязаны предоставлять обломки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем, вы можете приехать, изучить и сами убедиться на основе имеющихся у нас доказательств», — приводит издание его слова.

Кроме того, представитель ХАМАС Гази Хамад отказался предоставить журналистам NYT доказательства, которые бы подтвердили удар по больнице. По его словам, от ракеты ничего не осталось, она «испарилась».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» на юге Газы нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила в этом Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и возложила на США ответственность за действия Тель-Авива, а ХАМАС выступил за международное расследование инцидента. В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинцами. По данным минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 20 октября заявил, что Вашингтон считает неуместным проведение международного расследования трагедии в больнице в секторе Газа. По его словам, у Белого дома есть собственная оценка произошедшего.