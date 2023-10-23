Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники оперативных ведомств Израиля с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан около 500 человек, связанных с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в своём Telegram-канале.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [7 октября] в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны более 800 разыскиваемых лиц, из них около 500 связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников. Уточняется, что достоверная причина переноса операции неизвестна, при этом несколько источников из числа высокопоставленных сотрудников администрации президента США Джо Байдена связали это с плохим ходом переговоров по возвращению захваченных ХАМАС заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Российский лидер призвал думать о мирном населении.