Москва, 23 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов скончался на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игорь Евгеньевич Пузанов

23 октября стало известно о смерти бывшего первого заместителя министра обороны России Игоря Пузанова. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Он отметил, что Пузанов скончался в результате тяжелой продолжительной болезни. Позже стало известно, что Игорь Пузанов боролся с онкологическим заболеванием.

«22 октября около 10 часов вечера в квартире на улице Таманской скончался 76-летний мужчина. Тело обнаружил его 50-летний сын, он сообщил, что отец страдал онкологическим заболеванием», — рассказал собеседник агентства.

Игорь Евгеньевич Пузанов родился 31 января 1947 года. Он носил звание генерала армии и был Заслуженным военным специалистом Российской Федерации. В декабре 1979 года Пузанов одним из первых был направлен в Афганистан, где участвовал в боевых действиях в должности командира 149-го гвардейского Ченстоховского мотострелкового полка, а затем в качестве заместителя командира 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии. В 1992 году он стал первым заместителем командующего войсками Московского военного округа, а в апреле 1999 года — командующим войсками Московского военного округа в звании генерал-полковник. С 2001 по 2004 год занимал должность статс-секретаря — первого заместителя министра обороны.

В марте 2005 года его назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, звание генерала армии он получил в декабре того же года.