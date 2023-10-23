Улан-Удэ, 23 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. От высказываний экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана несёт нацизмом и расизмом, заявил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

Он опубликовал видео, в котором Мильман высказался о бурятах, участвующих в специальной военной операции, как о животных с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг.

«Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже», — написал Цыденов, добавив, что от слов бывшего посла несёт нацизмом и расизмом. По его словам, странно слышать подобное от еврея, чей народ больше других пострадал от расизма и нацизма.

Глава Бурятии отметил израильскую медицину как одну из лучших в мире и предложил принять Мильмана на принудительное лечение.

«Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину», — подчеркнул Цыденов.

Он добавил, что если кому-то не хватает здравого смысла, воспитания, взаимного уважения и просто уроков истории, чтобы не создавать угрозы России и её народу, то пусть их сдерживает страх. По словам главы республики, глубокая и многогранная бурятская культура, её традиции и религия учат добру и любви, но только в том случае, если к самим бурятам относятся с добром и любовью.

Как передавало ИА Регнум, ранее папа Римский Франциск в интервью американскому изданию America Magazine осудил жестокость российских военных на Украине, особо отметив, что этим отличаются якобы чеченцы и буряты. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные высказывания нехристианскими и заявил, что слова папы Римского не способствует урегулированию ситуации и не придают авторитета Ватикану.

Сам же понтифик заявил, что это его высказывание неверно истолковали, эти слова являются лишь «фигурой речи».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о получении по дипломатическим каналам обращения из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. Захарова отметила, что способность признавать свои ошибки вызывает «искреннее уважение».

Цыденов, в свою очередь, отметил, что извинения Ватикана за слова папы Римского Франциска —это сильный поступок, и добавил, что любая мировая религия — в первую очередь о любви и о мире.