Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что он тоже несёт ответственность за атаку палестинского движения ХАМАС, которая была осуществлена 7 октября. Об этом он написал в соцсети X.

Ilia Yefimovich/Global Look Press Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

«Конечно, я тоже несу ответственность. Я был премьером 12 месяцев, и были дела, которые я не успел завершить», — написал Беннет.

Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с 13 июня 2021 по 30 июня 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива признал провал ведомства, которое не смогло предотвратить нападение ХАМАС. По его словам, военная разведка не предупредила о теракте и не выполнила свою важнейшую задачу.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. ХАМАС нанёс массовый ракетный удар по Израилю и захватил ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля позже освободила захваченные территории и стала наносить ответные авиаудары по сектору Газа.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 22 октября, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Вечером 21 октября десятки семей заложников, взятых ХАМАС в плен, провели в центре Тель-Авива акцию с требованием к властям предпринять действия по их освобождению.