Москва, 23 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Латвии закрыть Балтийское море для российских судов.

Михаил Голенков/РИА Новости

По мнению пресс-секретаря президента, любые угрозы в отношении России являются «неприемлемыми».

Как передавало ИА Регнум, Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил 20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3.

По заявлению замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, закрытие Латвией доступа к Балтийскому морю для российских судов будет грубейшим нарушением международного права.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на газопроводе.