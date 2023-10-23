Киев, 23 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Украинский футбольный клуб «Шахтёр» 23 октября объявил о расторжении контракта с игроком Александром Распутько, который не вернулся в расположение команды после поездки «Шахтёра» в Бельгию.

Соцсети Александр Распутько

«В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту «Шахтёр» расторг соглашение с футболистом Александром Распутько», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Как передавало ИА Регнум ранее, 13 октября украинские СМИ сообщили о побеге футболиста «Шахтёра» после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном». По данным источника ИА Регнум, Александр Распутько вместе с семьёй сбежал в Россию через Турцию.

Отец футболиста рассказал ИА Регнум, что последние месяцы в «Шахтёре» были трудными для его сына. Он опроверг информацию о том, что Александр обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища в России, в действительности было подано лишь заявление с просьбой предоставить гражданство, отметил Распутько-старший. В семье решили, что в России Александру будет безопаснее, сказал он. Никаких контрактов с российскими футбольными клубами игрок ещё не подписывал, добавил его отец.

Распутько, родившийся в 2004 году в Горловке (ДНР), свою футбольную карьеру начал в донецком «Шахтёре». В составе команды футболист несколько раз становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях. Кроме того, он сыграл четыре матча за сборную Украины в возрасте до 19 лет. После отделения в 2014 году Донецкой Народной Республики от Украины «Шахтёр» переехал на территорию Украины, а в ДНР был основан новый одноимённый футбольный клуб.