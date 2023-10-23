Москва, 23 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Евро в ходе торгов опускался ниже 100 рублей, впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, курс евро опускался до 99,92 рубля, доллар опустился на 98 копеек, до 99,34 рубля, юань — на 13 копеек, до 12,87 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, правительство 11 октября опубликовало указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортёрами, срок действия документа — шесть месяцев. Указ вступил в силу с 16 октября и направлен на стабилизацию курса рубля.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 20 октября заявил, что рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 рублей за доллар. По словам эксперта, сейчас российская валюта сильно недооценена.