Москва, 23 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. План реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года утверждён, сообщил 23 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Kremlin Pool/Global Look Press

«В начале года правительство приняло стратегию социально-экономического развития этого федерального округа до 2035 года, главная цель которой — обеспечение устойчивого роста экономики и улучшение качества жизни граждан макрорегиона. Теперь утвержден план её реализации», — заявил Мишустин, слова которого передаёт Telegram-канал правительства РФ.

Этот документ, рассказал глава кабмина, сформирован на основе предложений регионов и профильных ведомств. Он включает свыше 150 мероприятий, направленных в том числе на создание и модернизацию инфраструктуры, на повышение транспортной доступности.

Речь идёт о реконструкции и увеличении пропускной способности более десятка аэропортов, приведении в надлежащее состояние крупных участков автодорог. По словам Мишустина, это очень важно, учитывая растущую популярность туристических мест Алтая, Иркутской области.

Также премьер добавил, что в ряде регионов округа уже сформирована прочная образовательная и научно-исследовательская база, которую необходимо совершенствовать для достижения технологического суверенитета России. Так, в ближайшие годы завершится проект по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов. Для университетов Томска и Новосибирска будут построены два кампуса мирового уровня.

Глава правительства отметил, что отдельное внимание в плане уделено созданию условий для масштабного привлечения частных капиталовложений с применением кластерного подхода. По его словам, будут реализованы инвестиционные инфраструктурные проекты в ключевых секторах — горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, а также в сфере туризма.

«Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики этих регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места», — подчеркнул Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября премьер-министр России подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования в размере 836,5 млн рублей на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол в российских регионах. Эти средства поступят в 2023 и 2024 годах.

Так, более 198 млн рублей будут направлены на реконструкцию Волгоградского театра кукол. Все работы по указанному учреждению завершатся в 2023 году — на год раньше, чем было запланировано ранее.

Кроме того, в текущем году деньги выделят на завершение капитального ремонта театра кукол в Томской области. В 2024 году свыше 630 млн рублей пойдут на модернизацию объектов в Бурятии, Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.