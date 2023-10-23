Москва, 23 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Кремле согласны с президентом США Джо Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке, но не согласны с тем, что Вашингтон сможет его построить, заявил 23 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Saquan Stimpson/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — сказал он.

Однако, добавил Песков, Кремль не согласен с Байденом в другой части его высказывания. В частности, с тем, что США способны построить такой порядок. По словам представителя Кремля, Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет.

«США, так или иначе, о каком миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», — уверен он.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября глава Белого дома заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который построят Соединённые Штаты при достаточной дерзости и уверенности в себе.

Президент России Владимир Путин 5 октября посвятил своё выступление на форуме дискуссионного клуба «Валдай» теме нового многополярного мира. Говоря об условиях прочного миропорядка, российский лидер заявил, что западные контрагенты потеряли реальность и нарушили все мыслимые и немыслимые правила, а прочный мир возможен тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности и когда никто не будет ни на кого давить.

Свою речь на форуме глава государства закончил словами о неизбежности наступления нового многополярного мира.