Москва, 23 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым 23 октября. Возможно, у него также состоится международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков

«На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что международный телефонный разговор Путин может провести во второй половине дня. Кроме того, в графике президента есть различные встречи и внутренние совещания.

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