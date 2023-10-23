Москва, 23 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российские дипломаты предпринимают все необходимые усилия для освобождения граждан РФ, оказавшихся в заложниках в секторе Газа, заявил 23 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Осуществляются определённые контакты с этой целью, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, сейчас трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители палестинского радикального движения ХАМАС ранее заявляли, что среди попавших в их плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В заложниках у ХАМАС есть по крайней мере один гражданин России, реальное число может быть больше, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

11 октября Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами.

В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек, заявил 22 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Вечером 21 октября десятки семей заложников, взятых ХАМАС в плен, провели в центре Тель-Авива акцию с требованием к властям предпринять действия по их освобождению.

Наземная операция армии обороны Израиля в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом, прежде всего из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, подчеркнул эксперт.