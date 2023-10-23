Москва, 23 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Москве на 79-м году жизни скончался Кирилл Андреев — потомок дворянского рода Андреевых, среди его родственников были известные поэты, писатели и деятели науки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Кирилл Андреев ушёл из жизни в своей квартире на Комсомольском проспекте еще 11 октября, но о трагедии стало известно только сейчас. Тело мужчины нашла его сестра, которая пришла его навестить. В последнее время Кирилл Андреев тяжело болел.

«В квартире на Комсомольском проспекте была зафиксирована смерть 78-летнего мужчины. По словам родственников, он страдал от онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Кирилл Кириллович Андреев родился 24 июля 1945 года. Он был доцентом Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова и автором многочисленных методических разработок. Кирилл Кириллович написал «Словарь московских топонимов» для юбилейного издания «1000 страниц о Москве», писал статьи для «Караимской энциклопедии» и участвовал в редакции ряда изданий. Он принадлежал к дворянскому роду, ведущему свою историю с 1600 года. Среди его известных родственников писатель Антон Павлович Чехов, поэт-эмигрант Борис Поплавский и его отец виолончелист Юлиан Поплавский — любимый ученик композитора Петра Чайковского, другие выдающиеся люди. Родная сестра деда Кирилла Андреева была женой Ивана Чехова — брата известного писателя. А поэт Борис Поплавский был двоюродным братом отца Андреева. Актёр Федор Дунаевский приходится Кириллу Кирилловичу племянником. Артист известен по ролям в фильме «Небеса Обетованные» Эльдара Рязанова и картине «Курьер» Карена Шахназарова. А один из крупнейших математиков XX века и основоположник современной теории вероятностей Андрей Николаевич Колмогоров является братом первого мужа матери Кирилла Кирилловича.

Мать Кирилла Андреева Екатерина Григорьевна до войны была журналисткой, работала в «Правде», «Известиях» с Николаем Ивановичем Бухариным, «Комсомолке» и других газетах. А после войны писала книги и очерки об учёных. Среди её работ была книга воспоминаний астрофизика и основателя школы теоретической астрофизики СССР Виктора Амбарцумяна.