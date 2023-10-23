Москва, 23 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Отраслевая конференция «InnoConf Логистика: Кейсы. Партнеры. Решения» состоится 1 ноября в Москве на площадке РБК «Центр событий». Ее организует калининградская компания «Инносети» — разработчик блокчейн-платформы сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами». Мероприятие станет первым в логистике, посвященным управлению качеством услуг и повышению доли рынка с помощью инструментов страхования.

Блокчейн

Как сообщают организаторы, на встрече будет представлен обзор текущего состояния рынка автомобильных грузоперевозок, анализ трендов и прогнозы до 2026 года от исследовательского агентства MA Research.

Спикерами выступят представители крупнейших российских компаний в сегменте страхования («АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование», «СберСтрахование») и перевозок («Грузовичкоф», «Деловые Линии», «Скиф-Карго»), представители платформ «Инносети», «Монополия», «Траффик». Они расскажут об инструментах и подходах повышения лояльности клиентов и увеличения доли рынка.