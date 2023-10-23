Мелитополь, 23 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Советский танк Т-70, участвовавший в освобождении Мелитополя от фашистских захватчиков в 1943 году, после реставрации вернули на постамент на мемориале «Братское кладбище», передаёт корреспондент ИА Регнум.

Евгений Милованов/ТРК Таврия Отреставрированный танк-памятник Т-70 в Мелитополе

«Сегодня, в день большого, великого праздника, восьмидесятилетия освобождения Мелитополя от немецко-фашистких захватчиков, радостно видеть, сколько людей приходят возложить цветы к памятнику танку, первому ворвавшемуся в город», — сказал на торжественной церемонии сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

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Он напомнил, что весь экипаж погиб, поэтому специалисты РВИО в Ленинградской области, которые занимались восстановлением танка, оставили след от снаряда на передней части брони — в память, в назидание потомкам.

«Танк восстановлен, и мы с вами помним какое количество грязи, лжи и откровенных фейков было вылито по этому поводу. Самое абсурдное — танк был отправлен на передовую, так как российской армии якобы нечем воевать. Все лгуны и клеветники посрамлены», — добавил Малькевич.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в РВИО с просьбой отремонтировать танк и дать машине возможность участвовать на параде в честь 80-летия освобождения города от нацистов 23 октября. Для реставрации танк был доставлен в Петербург. Машину разобрали и заново собрали, устранив следы коррозии, оснастив танк новым двигателем и проведя другие необходимые работы. При том следы пробоин от снарядов было решено сохранить как свидетельства героической судьбы танка.