Москва, 23 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В ближайшее время Индия не войдёт в тройку внешнеторговых партнёров России, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 23 октября корреспонденту ИА Регнум.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее появилась информация о том, что за восемь месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Индией вырос до 43,8 миллиарда долларов.

Как объяснила Прикладова, российский экспорт в Индию увеличивается главным образом за счёт поставок нефти, причём дисконт на нефть из РФ снижается, что на фоне роста мировых цен повышает эффективность экспорта РФ.

Однако, как полагает экономист, поскольку показатели индийского импорта в Россию невысоки, вряд ли стоит ожидать, что Индия войдёт в тройку внешнеторговых партнёров России (по данным ФТС РФ, по итогам 2022 года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция и Нидерланды. — Прим. ИА Регнум). Кроме того, одним из основных сдерживающих факторов взаимной торговли между РФ и Индией является валютно-финансовый аспект.

С одной стороны, российские компании ограничены в плане использования доллара для международных расчётов, поскольку такие платежи с более высокой вероятностью будут блокироваться банками-корреспондентами. С другой стороны, полностью перейти на национальные валюты (рубли и рупии) нельзя из-за несбалансированности торговли — то есть несоразмерности взаимных товаропотоков.

«Так, в январе–августе 2023 года российский экспорт в Индию составил 38,6 млрд долларов, в то время как объём поставок индийской продукции в Россию — 2,6 млрд долларов. Соответственно, индийские компании не обладают достаточным объёмом российских рублей, а российским компаниям не нужно такое количество индийских рупий. Единственный вариант — использование валюты третьей страны, например китайского юаня по причине высокого товарооборота РФ и Индии с КНР», — сказал Прикладова.

В свою очередь Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, обратила внимание на то, что торговое сотрудничество России и Индии в последние годы развивается довольно высокими темпами. Для Индии российский рынок — это в первую очередь дешёвые природные ресурсы, включая нефть и газ, а также алмазы и золото. Сюда же стоит отнести увеличение экспортных объёмов агропромышленного комплекса из России в Индию, включая мясную продукцию, зерновые, масло и др.

«Россия, в свою очередь, отдаёт предпочтение индийскому оборудованию, комплектующим в машиностроении и автомобилестроении. Налаживается сотрудничество в области фармацевтики и медицины, а также информационных технологий. С учётом всего этого товарооборот двух стран может увеличиться в разы, и тогда можно будет говорить о повышении позиции Индии в списке крупнейших торговых партнёров для России», — сказала Новикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным РИА Новости, основанным на информации индийского министерства торговли и промышленности, с января по август 2023 года Индия приобрела российских товаров на сумму 41,2 млрд долларов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 17,1 млрд долларов. Россия же купила индийских товаров на 2,6 млрд долларов.

До этого появилась информация о том, что Индия намерена в два раза увеличить объёмы своей торговли с Россией, причём Нью-Дели надеется использовать для проведения расчётов свою национальную валюту.

В августе Индия закупила у России алмазы на 215 млн долларов, что стало рекордным значением за последние пять лет. А в июне 2023 года Индия приобрела у России первую с 2019 года партию урана стоимостью 13,5 млн долларов.