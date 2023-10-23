Берлин, 23 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Германии в городе Майнце была проведена эвакуация нескольких зданий телекомпании ZDF из-за поступивших сведений о якобы взрывном устройстве. Об этом сообщает издание Focus, ссылаясь на источник в полиции города.

Daniel Karmann/Global Look Press

«После угрозы взрыва по отношению к ZDF в Майнце несколько зданий были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы поступили в полицию утром 23 октября, специалисты со служебными собаками обследуют помещения.

Как передавало ИА Регнум, три школы и ТЦ эвакуировали в Брянске из-за сообщений о минировании. Речь идёт о школах № 30 на улице Коминтерна и № 9 на улице Пересвета, а также гимназии № 3 на Фосфоритной. Также сообщили о минировании торгового центра «Мельница» на Красноармейской улице. Педагогов, учащихся и сотрудников ТЦ эвакуировали. На место прибыли все службы жизнеобеспечения. Специалисты проверяют информацию о возможном наличии взрывных устройств.

Московские торговые центры и школы получили 4 сентября анонимные звонки с угрозой взрыва. По предварительным данным, сообщения о минировании поступили с территории Украины, людей с объектов не эвакуировали. Сотрудники оперативных служб провели выборочную проверку.