Москва, 23 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Работа по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) на новых территориях будет продолжена, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов 23 октября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Анатолий Медведь/РИА Новости Первый вице-премьер России Андрей Белоусов

Он подчеркнул, что поддержка малого бизнеса в новых регионах и его встраивание в общую федеральную систему — это отдельное, особенно важное направление.

«Здесь будем не только продолжать эту работу, но её и сертифицировать», — сказал Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что предприниматели в новых регионах могут воспользоваться программами льготного кредитования при поручительстве Корпорации МСП, а также программами льготного лизинга. На территориях, вошедших в состав России осенью 2022 года, открываются центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.

Белоусов рассказал, что правительство подготовит новый национальный проект по развитию МСП, в который войдут семь приоритетных мер, рассчитанных на перспективу до 2030 года. В их числе реализация колоссального экспортного потенциала, заложенного в секторе МСП, а также стимулирование инвестиционной активности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области должны интегрироваться в систему мер поддержки, которая предусмотрена для малого бизнеса, до 2030 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Решетникову разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса, который занимается социально значимыми проектами в новых регионах страны.