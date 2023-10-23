Москва, 23 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Московский производитель изделий с инфракрасным подогревом увеличил свою товарную линейку на 25%. Теперь она включает около 20 наименований, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский производитель одежды с подогревом увеличил ассортимент

«Около 15 лет московская компания Hotwalker разрабатывает и производит гибкие нагревательные элементы, а также изделия на их основе», — пояснил Овчинский. В ассортименте бренда обувные стельки, перчатки, сумки для «детского питания и многое другое. Сегодня товарная линейка включает около 20 позиций, с начала года она выросла на четверть», — рассказал он.

В прошлом году компания изготовила около двух тысяч товаров на основе углеродного материала, в их числе сиденья с подогревом, которые используются на открытых массовых мероприятиях. Также компания оснастила такими изделиями трибуны на Красной площади во время празднования Дня Победы. Изделия производителя помогают не только согреться людям и животным, но и обеспечить работу приборов в экстремально низких температурных условиях в северных регионах.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.