Москва, 23 октября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Заявления главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности блока к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой обоснования своего военного присутствия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе», — заявил дипломат «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, альянс должен быть готов к конфликту с Россией на фоне сближения России с Китаем, которое повышает риск возникновения конфликта с альянсом в Арктике. Так, по его мнению, коммерческие и научные интересы Китая могут привести к китайскому военному присутствию в Арктике.

Бауэр уточнил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены судоходством Китая по Северному морскому пути России, так как его коммерческие рейсы, по информации НАТО, сопровождают военные ученые.