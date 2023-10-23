Абакан, 23 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Жителю Абакана, который планировал вступить в ряды Вооружённых сил России либо частных военных компаний, а затем перейти на сторону украинской армии, объявили предостережение о недопустимости государственной измены. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на управление ФСБ по Республике Хакасия.

ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что в начале года мужчина не раз контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

В ФСБ установили, что он планировал вступить в ряды Вооружённых сил России или частные военные компании, а после этого, оказавшись в зоне проведения спецоперации, перейти на сторону противника.

«В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что, если мужчина не оставит своих намерений, ему грозит уголовная ответственность, которая предполагает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, двух жителей Волгограда 19 октября официально предупредили о недопустимости совершения государственной измены в пользу Украины. Предупреждение ФСБ вынесло после того, как стало известно о разговоре одного из жителей Волгограда с представителем СБУ. Волгоградец заявил представителю украинских спецслужб, что намерен перейти на сторону Украины при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства.

Также ФСБ установила, что жительница Волгограда несколько раз пыталась выйти на связь с представителями госорганизаций Украины. Её интересовала информация о привилегиях военнослужащих ВСУ. При обыске у неё изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку в интернет-мессенджерах.

ФСБ сообщила утром 19 октября, что жителя Приморского края заключили под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене. Жителя Владивостока задержали за передачу разведке Украины сведений об оборонных заводах Приморья. На связь с СБУ он вышел сам, установили в ведомстве.