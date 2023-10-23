Остин, США, 23 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Феррари» Шарль Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США, который прошёл в Остине (штат Техас). Об этом 23 октября сообщается на сайте «Формулы-1».

HOCH ZWEI /picture alliance / HOCH ZWEI/ТАСС Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер

Техническая команда Международной автомобильной федерации (FIA) выявила нарушения у болидов Хэмилтона Леклера после проверки износа планок.

В итоге Хэмилтон лишился второго места в гонке, а Леклер — шестого.

После их дисквалификации на вторую позицию поднялся британец Ландо Норрис из «Макларена», а испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший стал третьим. Победителем гонки является нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферспаппен.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Ранее он становился побеждал в 2021 и 2022 годах. До него только четыре пилота становились чемпионами три и более раз подряд. Михаэль Шумахер выигрывал чемпионаты с 2000 по 2004 год, Хуан Мануэль Фанхио — с 1954 по 1957 годы, Себастьян Феттель — с 2010 по 2013 годы и Льюис Хэмилтон (2008, 2014 — 2015, 2017 — 2020).