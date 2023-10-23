Донецк, 23 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Российские военные оттеснили ВСУ в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артёмовска, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, данный участок фронта является ключевым на южном фланге Артёмовска.

Кроме того, добавил Гагин, из-за непрерывных ударов артиллерии на этом участке фронта ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гагин заявил о многотысячных потерях украинских войск за последние две-три недели в результате активных наступательных действий ВС России по всей линии соприкосновения.

Потери киевского режима в технике составляют сотни единиц — это достаточно много. Запасы поставленного Западом вооружения «начинают иссякать», добавил он.