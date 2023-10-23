Киев, 23 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Мобилизация в Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей, мобилизационные ресурсы в стране опустошены. Об этом 23 октября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Он отметил, что для «отлова» как можно большего количества военнообязанных на Украине, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, поскольку мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан. Кроме этого, жители уезжают из страны всевозможными путями.

На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в украинскую армию, уточнил Азаров.

«Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается всё меньше сторонников и всё меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил», — написал политик.

Как передавало ИА Регнум, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт в Киеве. Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны.

Замминистра обороны страны Наталия Калмыкова 13 октября заявила, что сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса. Через несколько дней начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, явиться в военкоматы для обновления данных.

Как сообщило издание Business Insider 16 октября, многие украинцы-мужчины отказываются от призыва и бегут от мобилизации, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией, но, по информации местных жителей, в лесах много диких животных и снайперов.