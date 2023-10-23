Киев, 23 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. На Украине на одной из теплоэлектростанций было повреждено оборудование. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 22 октября пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК, оборудование предприятия серьёзно повреждено. При этом не уточняется, о какой именно теплоэлектростанции идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел Украины Антон Демехин попросил власти Индонезии оказать помощь в обеспечении Украины несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые нужны, чтобы пережить грядущую зиму. По его словам, на Украине существует большая потребность в генераторах энергии.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти не готовы к зиме, они заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона. Он добавил, что удары Вооружённых сил РФ по украинским объектам инфраструктуры ни при чём, поскольку киевские власти заготовили около 700 тысяч тонн угля при потребности примерно в 1,8–3 млн тонн. Экс-премьер отметил, что в том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система Украины, она абсолютно не готова к зиме.